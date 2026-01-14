L’industria cosmetica si sta riorganizzando in risposta alle critiche sul fenomeno Sephora Kids e alle strategie di marchi come Drunk Elephant, Dove e Kiehl’s. Dopo aver attirato l’attenzione su skincare rivolte a bambini e preadolescenti, molte aziende hanno deciso di rivedere i propri messaggi e target, adottando un approccio più sobrio e responsabile, per tutelare il benessere dei più giovani.

Dal recente cambio di rotta di Drunk Elephant alla risposta di grandi marchi beauty quali Dove e Kiehl’s, l’industria cosmetica si trova a ripensare messaggi e target, prendendo le distanze dal boom di skincare tra bambini e pre?adolescenti. Tempo di mettere nuovi confini anagrafici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stop al fenomeno Sephora Kids: il dietrofront dei brand cosmetici che hanno attirato bambini e pre-teen, come Drunk Elephant

Leggi anche: Massaggi e trattamenti viso dei brand cosmetici più amati

Leggi anche: A Bologna è boom delle "Sephora Kids". Così la skincare rischia di diventare pericolosa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il fenomeno dei “sephora kids”: origini e soggetti coinvolti - L’interesse delle giovanissime per i trucchi, vivo nei Paesi occidentali già da decenni, è alimentato, oggi, dai numerosi spot pubblicitari di carattere televisivo e dal crescente “coinvolgimento” dei ... interris.it

Sephora Kids, perché l’ossessione delle bambine per i prodotti di bellezza sta diventando preoccupante - Sono le bambine ossessionate da bellezza e skincare diventate virali sui social: ecco per quale motivo il fenomeno sta diventando preoccupante. fanpage.it

Il fenomeno «Sephora Kids» e i prodotti di bellezza per giovanissimi: quali usare e quali no - Molti brand di trucco e skincare puntano sempre di più su un target giovanissimo: li chiamano «Sephora Kids», hanno meno di 12 anni, sono soprattutto ragazzine che spinte dall’acquisto compulsivo, ... corriere.it

STOP ALLE TRUFFE Domenica 11 gennaio 2026 Ore 17:00 Presso la sede AUSER di Radicofani Un incontro informativo dedicato al “Fenomeno delle truffe”, per imparare a riconoscerle, prevenirle e difendersi. L’iniziativa è promossa da AUSER facebook