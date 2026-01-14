stomeo un 2007 in porta il prato sistema la rosa

Il Prato ha completato il rafforzamento della rosa con l’ingaggio di Stomeo, portiere classe 2007, nel mercato invernale. Dopo aver rinforzato la difesa con Santarelli e il mediano Fiorini, la società della presidente Asmaa Gacem si concentra ora sulla copertura tra i pali, garantendo maggiore solidità al reparto. Questo intervento mira a migliorare la competitività della squadra nella seconda parte della stagione.

Il mercato invernale regala un terzo innesto al Prato. Dopo aver rinforzato la difesa e il centrocampo con Santarelli e Fiorini, la società della presidente Asmaa Gacem ha sistemato la questione porta. Il club era alla ricerca di un estremo difensore in quota. A maggior ragione dopo la scelta di mister Simone Venturi di utilizzare Gabriel Furghieri come titolare fra i pali, così da poter schierare un giocatore maggiormente esperto negli altri ruoli. Nella giornata di ieri, i lanieri hanno annunciato l’arrivo di Giorgio Stomeo, diciottenne che proviene dalla Roma, che lo ha prestato al Prato. Nella stagione corrente, il classe 2007 originario di Bari, ha collezionato una presenza con la Primavera e due gettoni con l’Under 18 dei giallorossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

