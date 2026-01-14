Stipendi docenti e ATA su NoiPA si può modificare IBAN in autonomia su APP VIDEO TUTORIAL

Gli utenti di NoiPA, docenti e personale ATA, possono aggiornare in autonomia il proprio IBAN tramite l'app ufficiale. Questa funzionalità consente di modificare facilmente e in modo sicuro le coordinate bancarie per la ricezione degli stipendi. Di seguito, un video tutorial che guida passo passo attraverso la procedura, facilitando la gestione delle proprie coordinate bancarie senza necessità di assistenza esterna.

I docenti e il personale ATA possono modificare autonomamente il codice IBAN su cui ricevere lo stipendio tramite l'applicazione NoiPA. La piattaforma ha introdotto la funzionalità per garantire maggiore autonomia agli utenti e ridurre i tempi di attesa legati alle procedure tradizionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Arretrati stipendi docenti e ATA visibili su NoiPA: in arrivo assegni fino a 2.500 euro

Leggi anche: Stipendio docenti e ATA, cedolino novembre è su NoiPA. Sul conto venerdì 21, si anticipa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Arretrati stipendi docenti e ATA visibili su NoiPA: in arrivo nuovo cedolino; Stipendi scuola NoiPA gennaio 2026, ecco a quanto ammontano gli arretrati; Arretrati contratto scuola, quando in busta paga? C’è una data. Aumenti già visibili su NoiPa; Stipendi docenti e Ata: il pagamento degli arretrati 2024-2025 ha una data, l'una tantum a febbraio.

Arretrati stipendi docenti e ATA visibili su NoiPA: in arrivo nuovo cedolino - Su NoiPA per docenti e ATA iniziano a essere visibili gli importi degli arretrati spettanti, derivanti dall'ultimo rinnovo contrattuale. orizzontescuola.it

Stipendi Docenti e ATA 2026: aumenti del CCNL 2022 2024 su NoiPA, ecco quando arrivano gli arretrati - In arrivo da Gennaio 2026 gli aumenti degli stipendi per docenti e personale ATA previsti dal CCNL 2022 2024. ticonsiglio.com