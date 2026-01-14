Stipendi docenti e ATA aumenti e arretrati già erogati a gennaio Valditara | Promessa mantenuta ora pensiamo al prossimo triennio

Il 13 gennaio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emesso un pagamento straordinario per gli arretrati contrattuali di oltre un milione di docenti e personale ATA. Gli aumenti salariali sono stati già erogati a gennaio, confermando l’impegno del Ministero. Valditara ha sottolineato come la promessa sia stata mantenuta e ha indicato l’attenzione rivolta al prossimo triennio di contratti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto il 13 gennaio l'emissione straordinaria per il pagamento degli arretrati contrattuali a oltre un milione e uecentomila docenti e personale ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Scuola, aumenti e arretrati in arrivo per docenti e Ata. Valditara: “Promessa mantenuta" Leggi anche: Stipendi docenti e ATA, aumenti e arretrati entro il 23 gennaio, una tantum liquidata entro febbraio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stipendi docenti e ATA, arretrati entro il 23 gennaio con emissione speciale, una tantum liquidata entro febbraio; Stipendi scuola NoiPA gennaio 2026, ecco a quanto ammontano gli arretrati; Stipendi docenti e Ata: il pagamento degli arretrati 2024-2025 ha una data, l'una tantum a febbraio; Arretrati contratto scuola, quando in busta paga? C’è una data. Aumenti già visibili su NoiPa. Stipendi Docenti e ATA 2026: aumenti del CCNL 2022 2024 su NoiPA, ecco quando arrivano gli arretrati - In arrivo da Gennaio 2026 gli aumenti degli stipendi per docenti e personale ATA previsti dal CCNL 2022 2024. ticonsiglio.com

Aumenti stipendi docenti con i nuovi contratti scuola: perché si arriverà a 416 euro? - Firmato il rinnovo del comparto Istruzione e Ricerca che riguarda insegnanti e personale scolastico. lettera43.it

Novità stipendi Docenti e ATA: nel 2026 aumenti fino a 194 € mensili lordi e arretrati fino a 2.261 € lordi (cifre nel dettaglio e opportunità di credito agevolato) - 2024 ha portato ad aumenti stipendiali da 110 € a 185 € mensili lordi per i Docenti e da 85 € a 194 € mensili lordi per il Personale ATA. orizzontescuola.it

Stipendi docenti e Ata: il pagamento degli arretrati 2024-2025 ha una data, l’una tantum a febbraio La notizia: https://qds.it/stipendi-docenti-ata-pagamento-arretrati-data-una-tantum-febbraio/ facebook

