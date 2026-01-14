Sterilizzazione ospedaliera | le attività di Carpi spostate temporaneamente al Policlinico

A partire da lunedì 19 gennaio, alcune attività della centrale di sterilizzazione di Carpi saranno temporaneamente trasferite al Policlinico di Modena. Questa misura, frutto di una collaborazione tra le aziende sanitarie modenesi, mira a garantire la continuità dei servizi di sterilizzazione e supportare le esigenze delle strutture ospedaliere locali. La soluzione temporanea si inserisce in un percorso di integrazione volto a migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria nella regione.

