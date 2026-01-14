Sterilizzazione ospedaliera | le attività di Carpi spostate temporaneamente al Policlinico

A partire da lunedì 19 gennaio, alcune attività della centrale di sterilizzazione di Carpi saranno temporaneamente trasferite al Policlinico di Modena. Questa misura, frutto di una collaborazione tra le aziende sanitarie modenesi, mira a garantire la continuità dei servizi di sterilizzazione e supportare le esigenze delle strutture ospedaliere locali. La soluzione temporanea si inserisce in un percorso di integrazione volto a migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria nella regione.

A partire da lunedì 19 gennaio, in virtù della logica di collaborazione e integrazione tra le aziende sanitarie modenesi, viene temporaneamente trasferita presso il Policlinico di Modena parte dell’attività della centrale di sterilizzazione di Carpi, che provvede ai ferri chirurgici per gli. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

