Stellini svela cos'è successo a Neres durante Napoli-Parma | perché è stato prima messo e poi tolto

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha chiarito le ragioni della sostituzione di David Neres nel secondo tempo di Napoli-Parma. La sua spiegazione fornisce dettagli sulle decisioni prese durante la partita, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto. In questo articolo, analizziamo le motivazioni dietro questa scelta e le eventuali ripercussioni sull’andamento della partita.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.