Stellini dopo Napoli-Parma | Mancata fortuna e lucidità i ragazzi stanno dando più del 100%

Dopo il pareggio 0-0 tra Napoli e Parma, Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha commentato la prestazione degli azzurri. Nel suo intervento, ha evidenziato come i giocatori stiano dando il massimo, pur affrontando momenti di fatica, assenze e sfortuna. Un’analisi sobria e obiettiva del match, che riflette lo stato di forma e la determinazione della squadra in un periodo complesso.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo lo 0-0 del Maradona contro il Parma, a parlare nel post partita ai microfoni di DAZN è Cristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte, che analizza il pareggio e il momento degli azzurri tra stanchezza, assenze e poca fortuna negli episodi. Secondo Stellini al Napoli è mancato soprattutto " un pizzico di fortuna". "Gli episodi dentro l'area sono stati tanti, ma non abbiamo avuto il rimpallo giusto o la condizione ideale. Nel primo tempo è mancata qualità nei passaggi e velocità per arrivare al cross, mentre il Parma si è difeso molto bene". Il tecnico sottolinea anche l'aspetto fisico e mentale: " È da tempo che giochiamo con gli stessi interpreti e, con tante partite ravvicinate, può venire meno la lucidità.

