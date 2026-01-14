Stazione Termini stretta sulla sicurezza

Alla stazione Termini di Roma, sono state intensificate le misure di sicurezza a seguito di recenti episodi di violenza, tra cui il pestaggio di un funzionario ministeriale e un'aggressione a un rider. L'operazione, coordinata dai carabinieri, mira a garantire maggiore tutela e sicurezza per cittadini e lavoratori, rafforzando la presenza delle forze dell'ordine in un punto nevralgico della città.

Mai visto un dispiegamento simile di forze alla stazione Termini di Roma. L'operazione, coordinata dai carabinieri, è scattata dopo il pestaggio di un funzionario ministeriale e l'aggressione a un rider. Reparti speciali, elicotteri e unità cinofile hanno setacciato l'area e le vie limitrofe. In poche ore cinque arresti e 12 denunce. Intanto tornano liberi i due tunisini fermati per l'aggressione al rider: per il gip gli indizi sono insufficienti.

Termini, stretta per la sicurezza: in campo i parà del Tuscania - La misura è stata condivisa in prefettura, dopo il tentato omicidio al funzionario del Mimit. msn.com

Termini, non solo sicurezza: ecco cosa insegna la lezione di Londra, Parigi e New York - L’ennesima aggressione nell’area della stazione Termini non è una notizia. iltempo.it

Centinaia di uomini dei carabinieri e delle fiamme gialle in un blitz nella stazione Termini. Il prefetto: "Sotto la lente di ingrandimento anche b&b e negozi abusivi”. https://www.rainews.it/tgr/lazio Tgr Rai Lazio facebook

E se i picchiatori #tunisini tornano alla stazione Termini Ci apriamo oggi #IlTempo: ci vuole il #repulisti la prima pagina con l’editoriale di #Capezzone sulla #sicurezza a #Roma e nelle grandi città la #Storaciata sui giudici che vogliono decidere pure sul x.com

