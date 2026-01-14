Stazione Termini stretta sulla sicurezza

Alla stazione Termini di Roma, sono state intensificate le misure di sicurezza a seguito di recenti episodi di violenza, tra cui il pestaggio di un funzionario ministeriale e un'aggressione a un rider. L'operazione, coordinata dai carabinieri, mira a garantire maggiore tutela e sicurezza per cittadini e lavoratori, rafforzando la presenza delle forze dell'ordine in un punto nevralgico della città.

Mai visto un dispiegamento simile di forze alla stazione Termini di Roma. L’operazione, coordinata dai carabinieri, è scattata dopo il pestaggio di un funzionario ministeriale e l’aggressione a un rider. Reparti speciali, elicotteri e unità cinofile hanno setacciato l’area e le vie limitrofe. In poche ore cinque arresti e 12 denunce. Intanto tornano liberi i due tunisini fermati per l’aggressione al rider: per il gip gli indizi sono insufficienti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

