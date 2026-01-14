Stasera in tv c' è Zamora il film d’esordio di Neri Marcorè | portieri improbabili timidezze e dolce nostalgia degli Anni 60

Tempo fa esisteva un’Italia che correva veloce, ma aveva ancora il tempo di fermarsi a guardare. Di arrossire. Di sbagliare senza cinismo. Zamora nasce proprio lì, in quell’equilibrio fragile tra entusiasmo e paura di buttarsi. Ed è un film che profuma di nostalgia senza diventare mai polveroso. ( Leggi qui la nostra recensione ). Diretto da Neri Marcorè, al suo esordio da regista, e liberamente ispirato al romanzo di Roberto Perrone, il film racconta una storia di formazione mascherata da commedia sportiva, dove il calcio è solo il pretesto per parlare di lavoro, amore, amicizia e riscatto personale. 🔗 Leggi su Amica.it

