Squalifica Conte la reazione dopo Inter-Napoli e il verdetto del Giudice Sportivo
Dopo l'episodio di San Siro durante la partita tra Inter e Napoli, si attende il verdetto del Giudice Sportivo sulla squalifica di Antonio Conte. La decisione influenzerà la dinamica del campionato e il futuro delle due squadre, portando alla luce questioni di comportamento e responsabilità. In questo articolo, analizziamo i dettagli dell’accaduto e le possibili conseguenze delle decisioni ufficiali.
Inter News 24 Squalifica Conte, tra consapevolezza e tensione: l’attesa del verdetto e l’impatto sul Napoli dopo l’episodio di San Siro. La squalifica di Conte è uno dei temi centrali del post Inter-Napoli, gara che ha lasciato strascichi importanti sul piano disciplinare. L’edizione odierna del Corriere della Sera ha ricostruito nel dettaglio la reazione di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la decisione del Giudice Sportivo di infliggergli due giornate di stop e una multa da 15 mila euro per la protesta plateale nei confronti del quarto uomo. L’episodio di San Siro durante Inter-Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggo capre nerazzurre belare sulle 2 giornate di squalifica di #Conte Essendo capre hanno la memoria corta e non ricordano, ad esempio, Inzaghi che per questo Nun fu neanche ammonito facebook
Squalifica di 2 turni a #Conte.Sanzione equilibrata rispetto a chi invocava pene esemplari.C'è un aria di Restaurazione nel calcio italiano che pare il Congresso di Vienna nel 1815.Con questo clima difficile pensare che @sscnapoli possa rivincere lo scudetto. x.com
