Il Napoli si prepara a contestare la squalifica di due giornate inflitta ad Antonio Conte dal Giudice Sportivo, evidenziando la volontà di tutelare l’allenatore e l’immagine del club. La decisione ha suscitato reazioni e si valutano ora le possibili mosse legali per ottenere un eventuale annullamento o ridimensionamento della sanzione. La vicenda continua a tenere banco nel mondo del calcio nazionale.

Il Napoli non ci sta e pensa al contrattacco: dopo la pesante squalifica di due giornate inflitta ad Antonio Conte dal Giudice Sportivo, il club azzurro sta valutando seriamente la possibilità di fare ricorso. La società ha tempo fino a stasera per decidere: l’obiettivo è diminuire lo stop che allontanerà Conte della panchina nelle prossime due partite. Napoli, si valuta il ricorso dopo l’espulsione di Conte. Il referto del Giudice Sportivo è stato chiaro: due turni di stop più 15mila euro di multa per mister Conte, dopo le furiose proteste a San Siro. Secondo quanto riportato Orazio Accomando di SportMediaset, la dirigenza partenopea sta analizzando attentamente gli atti nelle ore di oggi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Squalifica Conte, il Napoli non ci sta! Mossa in arrivo: i dettagli

Leggi anche: Giudice sportivo Serie B, subito squalifica per Gregucci! Il nuovo tecnico della Sampdoria non ci sarà contro l’Empoli. I dettagli della squalifica

Leggi anche: Squalifica Conte, l’ira di De Laurentiis dopo lo stop del Giudice Sportivo al tecnico del Napoli: la mossa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Conte, due giornate di squalifica dopo l’espulsione in Inter-Napoli; Il calcio al pallone, le urla all’arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi…; Squalifica Conte, stangata del giudice sportivo: 2 giornate di stop; Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni: salterà Parma e Sassuolo.

Il Napoli sta valutando di presentare ricorso contro la squalifica di Conte - Il Napoli sta valutando di presentare un ricorso dopo il verdetto del Giudice Sportivo che ha squalificato per due giornate l'allenatore salentino. msn.com