Squalifica Conte cosa filtra sul possibile ricorso di ADL

La possibile squalifica di due giornate per Antonio Conte ha suscitato diverse reazioni tra le parti interessate. Mentre l’Inter riteneva la sanzione adeguata, il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno espresso disappunto, considerando la decisione troppo severa. Sul ricorso di ADL sono emerse indiscrezioni, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Restano da seguire gli sviluppi sulla posizione dell’allenatore e le eventuali strategie del club partenopeo.

La squalifica di due giornate per Antonio Conte ha fatto discutere non poco. Se dal lato Inter si richiedeva una maggiore 'pena', lato Napoli non è piaciuta per nulla la squalifica, portando a una reazione di Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli non avrebbe digerito infatti la decisione, optando anche per un ricorso. Cosa filtra nelle ultime ore. Squalifica Conte, pochi margini per un ricorso: i dettagli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, appare poco probabile un ricorso contro la squalifica di Conte. Seppur il patron Aurelio De Laurentiis non abbia digerito la decisione del Giudice Sportivo, sembra difficile che si vada verso questa scelta.

Conte squalificato per due turni: così il tecnico ha reagito alla notizia - Ecco cosa filtra dalle pagine del Corriere della Sera sulla reazione di Antonio Conte dopo la decisione del Giudice Sportivo: due giornate di squalifica e una multa da 15 mila euro. tuttonapoli.net

Conte verso la squalifica: rischio due turni di stop - Conte verso la squalifica: rischio due turni di stop Potrebbero essere due le giornate di stop per Antonio Conte. forzazzurri.net

Il #Napoli valuterà in giornata la possibilità di presentare ricorso contro le due giornate di squalifica ad Antonio #Conte. Ci sarà tempo fino alle 24 per prendere una decisione. @sportmediaset x.com

Leggo capre nerazzurre belare sulle 2 giornate di squalifica di #Conte Essendo capre hanno la memoria corta e non ricordano, ad esempio, Inzaghi che per questo Nun fu neanche ammonito facebook

