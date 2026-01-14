Spritziamo di salute | aperitivo e giochi a tema salute sessuale all’Enoteca Mediterranea

Venerdì 16 gennaio alle ore 18, l’Enoteca Mediterranea in via del Carmine 6/A a Padova organizza “Spritziamo di salute”, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla salute sessuale attraverso un aperitivo e giochi a tema. Un’occasione per informarsi e confrontarsi in un ambiente informale e accogliente, promuovendo la consapevolezza e il benessere collettivo. L’evento è aperto a tutti e si svolge in modo semplice e rispettoso.

Venerdì 16 gennaio alle ore 18, l’Enoteca Mediterranea in via del Carmine 6A a Padova ospita “Spritziamo di salute. Aperitivo e giochi a tema salute sessuale” l’evento gratuito con prenotazione al LINK frutto del progetto di Terza Missione di PadovaSexLab del Dipartimento di Psicologia dello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Vaccini e salute: incontri per la popolazione nelle Case della Salute di Varsi e Berceto Leggi anche: Troppo porno? L'educazione sessuale è una questione di salute pubblica La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Spritziamo di salute: aperitivo e giochi a tema salute sessuale; Spritziamo di salute; “Spritziamo di salute”, a Padova un aperitivo per parlare di sessualità senza tabù; SPRITZIAMO DI SALUTE. APERITIVO E GIOCHI A TEMA SALUTE SESSUALE - Venerdì 16 gennaio all’Enoteca Mediterranea.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.