Spray al peperoncino spruzzato al Mc di via San Leonardo | in ospedale una ragazza

Nel pomeriggio di oggi, al McDonald's di via San Leonardo, si è verificato un episodio che ha richiesto l'intervento delle ambulanze. Una giovane donna è stata colpita da spray al peperoncino spruzzato all’interno del locale. La situazione è tuttora sotto monitoraggio, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Spray al peperoncino spruzzato in una scuola, 10 studenti in ospedale: «Hanno accusato irritazioni cutanee e respiratorie» - Dieci studenti sono stati soccorsi e portati in ospedale dopo che ignoti avevano spruzzato dello spray al peperoncino all'interno di una scuola a Isola Della Scala (Verona). corriereadriatico.it

Occhi che bruciano e difficoltà respiratorie, panico in discoteca: spray al peperoncino spruzzato nel locale durante la festa di Capodanno - Una serata di divertimento per celebrare insieme l'inizio del nuovo anno si è trasformata in una notte agitata in una discoteca di Bormio. ildolomiti.it

Ehi, gente! Qui è il Coltellaio Matto… oggi parliamo di sicurezza. Lo spray al peperoncino: piccolo, potente, pronto a farti sentire tranquillo\a. Lo tieni in borsa, in macchina, in tasca… e ricorda: meglio averlo e non usarlo, che averne bisogno e non averlo! Non facebook

Litigano al supermercato e usano spray al peperoncino, due in ospedale. Sull'episodio, avvenuto a Mantova, indagano i carabinieri #ANSA x.com

