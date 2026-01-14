Sposa-bambina picchiata il ‘marito’ resta in cella | Non sapevo avesse 14 anni

Un uomo è stato arrestato per aver maltrattato una bambina di 14 anni, con la quale conviveva. Inizialmente ha negato ogni episodio di violenza, successivamente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza dell’età della ragazza solo successivamente. La vicenda si svolge a Ferrara, dove le autorità stanno approfondendo i fatti per accertare le responsabilità e garantire la tutela della minore.

Ferrara, 14 gennaio 2026 – Per prima cosa ha negato gli episodi di violenza e poi ha spiegato di aver saputo solo in un secondo momento dell’effettiva età della giovanissima convivente. Era anzi convinto – a suo dire – che sarebbe diventata maggiorenne di lì a poco. Ha risposto alle domande del giudice fornendo la propria verità il 25enne arrestato sabato dai carabinieri con l’accusa di avere malmenato una ragazzina di appena 14 anni che gli sarebbe stata data in sposa a seguito di un accordo economico tra la madre dell’adolescente e un intermediario. È una vicenda delicata e complessa quella emersa dai racconti della malcapitata, sulla quale sono ancora in corso tutte le verifiche del caso da parte degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

