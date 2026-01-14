Sport in tv oggi mercoledì 14 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Ecco le principali informazioni sugli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 14 gennaio. In questa giornata si svolgeranno diverse competizioni, tra cui il torneo di tennis One Point Slam a Melbourne, con orari e modalità di visione in streaming. Questa guida aggiornata offre dettagli su orari, programmi e come seguire gli eventi in diretta, per permetterti di seguire lo sport in modo semplice e chiaro.
Oggi mercoledì 14 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner tornerà in campo per prendere parte al One Point Slam: sul cemento di Melbourne ci sarà spazio per un torneo aperto a 48 giocatori (tra cui alcuni amatori), con partite che si giocheranno su un punto secco e con in palio un milione di dollari australiani. Contestualmente proseguiranno i tornei tennistici della settimana con il secondo turno tra Adelaide, Auckland, Hobart e ci sarà spazio per le qualificazioni degli Australian Open. Gli amanti delle discipline invernali potranno divertirsi con la staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding, con lo slalom parallelo a squadre di snowboard a Bad Gastein e con la prima giornata degli Europei di pattinaggio artistico in quel di Sheffield (spazio ai short program delle coppie e delle donne), mentre l’annunciata prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen è stata cancellata e si tornerà sulle nevi svizzere soltanto nella giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Oasport.it
