Sport in tv oggi mercoledì 14 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Ecco l'introduzione richiesta: Per mercoledì 14 gennaio, ecco il panorama dello sport in tv, con orari e programma completo. Scopri come seguire gli eventi anche in streaming. Oggi si segnala la partecipazione di Jannik Sinner al One Point Slam di Melbourne, un torneo innovativo con 48 giocatori e un montepremi di un milione di dollari australiani.

Oggi mercoledì 14 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner tornerà in campo per prendere parte al One Point Slam: sul cemento di Melbourne ci sarà spazio per un torneo aperto a 48 giocatori (tra cui alcuni amatori), con partite che si giocheranno su un punto secco e con in palio un milione di dollari australiani. Contestualmente proseguiranno i tornei tennistici della settimana con il secondo turno tra Adelaide, Auckland, Hobart e ci sarà spazio per le qualificazioni degli Australian Open. Gli amanti delle discipline invernali potranno divertirsi con la staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding, con lo slalom parallelo a squadre di snowboard a Bad Gastein e con la prima giornata degli Europei di pattinaggio artistico in quel di Sheffield (spazio ai short program delle coppie e delle donne), mentre l’annunciata prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen è stata cancellata e si tornerà sulle nevi svizzere soltanto nella giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Oasport.it

