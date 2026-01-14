Spettacolo ' Morte di un giudice | omaggio a Rocco Chinnici'
La vita e l'eredità di Rocco Chinnici, il giudice che rivoluzionò la lotta alla mafia creando il primo pool antimafia con Falcone e Borsellino, rivivono sul palco in una toccante riduzione teatrale con la regia di Nicola Costa. Il testo è stato scritto dal poliedrico Giovanni Coppola. Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Domenica 18 Gennaio 2026, alle ore 19.00, presso il Polo Culturale “Giovanni Verga”, in Via Dello Stadio 19, a Sant'Agata Li Battiati (CT), avrà luogo lo spettacolo “Morte di un giudice”, in omaggio al magistrato Rocco Chinnici. Maggiori informazioni sul portal facebook
