Spettacolo ' Morte di un giudice | omaggio a Rocco Chinnici'

La vita e l'eredità di Rocco Chinnici, il giudice che rivoluzionò la lotta alla mafia creando il primo pool antimafia con Falcone e Borsellino, rivivono sul palco in una toccante riduzione teatrale con la regia di Nicola Costa. Il testo è stato scritto dal poliedrico Giovanni Coppola. Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

