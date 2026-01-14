Spettacolo ' Morte di un giudice | omaggio a Rocco Chinnici'

La vita e l'eredità di Rocco Chinnici, il giudice che rivoluzionò la lotta alla mafia creando il primo pool antimafia con Falcone e Borsellino, rivivono sul palco in una toccante riduzione teatrale con la regia di Nicola Costa. Il testo è stato scritto dal poliedrico Giovanni Coppola. Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

