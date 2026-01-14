sparita indagato il marito

A Anguillara, il marito di Federica Torzullo, ha denunciato la scomparsa della donna, ma le indagini hanno portato a un'attenzione diversa. Claudio Carlomagno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio, sollevando dubbi sulla sua versione dei fatti. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre le forze dell'ordine continuano le verifiche per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

ANGUILLARA (Roma) Qualcosa nella sua versione non quadra. Per questo, anche se ha denunciato subito la scomparsa della moglie Federica Torzullo, Claudio Carlomagno è indagato per l’omicidio della donna. E così i carabinieri lunedì gli hanno preso l’auto e il telefonino, mentre un impianto di rifiuti inerti, così come un capanno dell’azienda del marito, sono stati posti ieri sotto sequestro. Perquisita anche la villetta ad Anguillara Sabazia dove la coppia abita con il figlio di dieci anni. L’INDAGINE Federica, 41 anni, lavora alle Poste dell’aeroporto di Fiumicino. È scomparsa l’8 gennaio. Secondo il marito, che si è presentato il giorno dopo dai carabinieri, aveva con sé documenti e cellulare, che risulta spento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

