Spalletti ha smontato la tossicità della Juventus nei fatti e poi nelle parole la media punti ora è da scudetto

Luciano Spalletti ha dimostrato con fatti e parole che la Juventus non è più una squadra tossica, contribuendo a rinnovare l’immagine del club. La sua gestione ha portato a miglioramenti concreti, riflessi anche nella media punti attuale, che la posizionano tra le pretendenti allo scudetto. Questi cambiamenti segnano un nuovo capitolo per la squadra, evidenziando la capacità di crescita e di reinvenzione del club nel campionato in corso.

Luciano Spalletti sta trasformando la narrazione della Juventus in campionato, che adesso potrebbe rientrare tra le squadre in lotta per lo scudetto. La Juventus con la guida di Spalletti. Libero scrive: Luciano Spalletti cercava un'occasione per redimersi, subito dopo il flop in Nazionale che rischiava di macchiare una carriera in crescendo costante. Aveva bisogno di una panchina grande, quanto in "lutto", per questo ha colto la Juventus. A prescindere da come andrà, la missione personale è completa: Spalletti si è riabilitato, perché la Juventus che stiamo vedendo è la migliore da quella di Sarri, senza avere giocatori di quel calibro (da Ronaldo in giù).

Spalletti e le tre mosse con cui ha rivoluzionato la Juve: tutti i retroscena - Si è insediato il 30 ottobre, dirigendo il primo allenamento alla Continassa. corrieredellosport.it

