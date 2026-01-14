Spalletti ha aggiustato la Juventus ma non corre per lo scudetto

Dopo circa ottanta giorni, Luciano Spalletti è riuscito a ridare slancio alla Juventus, trovando le giuste soluzioni per migliorare la squadra. Un percorso che ha richiesto tempo e pazienza, senza tuttavia puntare immediatamente allo scudetto. La sua capacità di adattamento e l’approccio metodico hanno contribuito a risollevare il club, ponendo le basi per un percorso più solido e consapevole.

Ci ha messo ottanta giorni circa, quasi quelli serviti a Phileas Fogg per fare il suo giro del mondo, ma alla fine Luciano Spalletti ha trovato la chiave per riaccendere la Juventus. Lo dicono i risultati, giudici supremi del lavoro di qualsiasi tecnico, e lo spiega anche la sensazione di avere finalmente di fronte una squadra con un'identità precisa e riconoscibile. Non perfetta, con evidenti lacune che si trascinano dalla sua costruzione, ma che ora in campo sa cosa fare e nella maggior parte dei casi lo fa bene. Dal 30 ottobre scorso a metà gennaio: ci ha messo un po' Spalletti per far quadrare la situazione.

