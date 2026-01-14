Spacciava in riva al lago Finisce in cella

Un’attività di spaccio lungo le rive del lago è stata scoperta dalle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno documentato incontri di routine tra soggetti con comportamenti discreti, utilizzando segnali e gesti per comunicare. Dopo aver scambiato sostanze e denaro, i coinvolti si sono allontanati rapidamente. L’intervento ha portato all’arresto di uno di loro, che ora si trova in cella, nell’ambito di un’indagine volta a contrastare il traffico illecito nella zona.

Veloci sguardi e cenni di intesa; gesti nascosti con le dita per indicare quantità, tipo e costo; poi la stretta di mano fugace per passare la droga da una parte e prendere i soldi dall'altra. Il tutto tra bambini che giocano, podisti che corrono, anziani che passeggiano, persone che si godono qualche momento all'aria aperta. I poliziotti della Mobile di Lecco hanno arrestato un malvivente che spacciava al Parco Adda di Calolziocorte, un'area verde a ridosso del lago di Olginate, molto frequentata da cittadini e visitatori, ma appunto anche da spacciatori e tossicodipendenti, più o meno assidui, che vendono e comprano in mezzo a tutte le altre persone senza nemmeno preoccuparsi troppo di essere visti.

