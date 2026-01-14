Sostegno Miceli | Le conquiste sull’inclusione vanno difese ogni giorno Cinquant’anni dal documento Falcucci che rivoluzionò la scuola italiana VIDEO

Il convegno nazionale organizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito celebra i cinquant’anni del documento Falcucci, un punto di svolta per l’inclusione scolastica in Italia. Sostegno, come sottolineato da Miceli, richiede un impegno quotidiano per mantenere e rafforzare i progressi raggiunti. L’evento ha messo in luce l’importanza di continuare a lavorare per un sistema scolastico più equo e accessibile a tutti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.