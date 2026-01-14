Sostegno alle imprese Regione e Unindustria Calabria a confronto

Regione Calabria e Unindustria Calabria avviano un dialogo rinnovato per rafforzare le politiche di sostegno alle imprese. L’obiettivo è migliorare le condizioni di contesto e promuovere investimenti, riprendendo un confronto che ha già prodotto risultati significativi. Questo percorso mira a favorire uno sviluppo sostenibile e a consolidare un rapporto di collaborazione volto alla crescita economica della regione.

