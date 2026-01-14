Sosta su ambo i lati della strada in via Calenda la denuncia | E' normale?

Un residente di Salerno ha segnalato alla nostra redazione la presenza di soste irregolari su ambo i lati di via Calenda, inclusa una curva. La situazione solleva domande sulla sicurezza e sulla regolarità della circolazione in questa zona. È importante approfondire la questione per comprendere se tali soste siano conformi alle normative e come possano influire sulla viabilità locale.

Soste su ambo i lati della strada. E anche in curva. La segnalazione arriva da un cittadino alla nostra redazione, in via Salvatore Calenda a Salerno. "È normale parcheggiare sempre su ambo le corsie e anche in curva? Mai visto vigili. Passa anche l'autobus che va all'ospedale Da Procida. A. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: La Dea Fortuna bacia Parma: ambo da 25mila euro in strada Garibaldi Leggi anche: Sudan, la denuncia del Cesvi: "Bambini soldato reclutati a forza dai 12 anni da ambo le parti, oltre 255mila coinvolti nel conflitto al 2024" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in Strada Comunale Selva Cafaro per lavori; Pirri, strade chiuse e divieti di sosta sino al 31 marzo: ecco la nuova mappa del traffico; Lamezia, il 18 gennaio la marcia della pace attraverserà la città; Prorogata la chiusura di via Campansi a Siena per lavori urgenti e di ripavimentazione. Sosta su ambo i lati della strada in via Calenda, la denuncia: "E' normale?" - La segnalazione arriva da un cittadino alla nostra redazione, in via Salvatore Calenda a Salerno. salernotoday.it

Né sosta né fermata: divieto in Strada Nuova per non ostacolare i bus - In Strada Nuova è stato istituito il divieto di sosta e di fermata nel tratto che va dall’intersezione con corso Mazzini al piazzale del Ponte Coperto. laprovinciapavese.gelocal.it

VIA VACCINA E VIA MILITE IGNOTO - DIVIETO DI FERMATA E SOSTA VEICOLI AMBO I LATI PER SMONTAGGIO E RIMOZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, dal 19 al 30 GENNAIO 2026 facebook

#viabiliru #Savignano Per lavori @GruppoHera a fognature, dal 7 gennaio al 9 aprile 2026, istituiti divieti di transito e di sosta ambo i lati in Via Villagrappa, da Via Samegna a Via Cagnona. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.