Sospensioni dell' erogazione idrica gli avvisi dell' Alto Calore

Alto Calore Servizi informa che, per riequilibrare la disponibilità idrica e garantire il fabbisogno giornaliero, il Serbatoio Alto del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo sarà chiuso durante le ore notturne. Questa misura si rende necessaria a causa di uno scompenso tra la portata di acqua immessa e gli assorbimenti. Si consiglia di adottare eventuali precauzioni e di consultare gli avvisi ufficiali per aggiornamenti.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di scompenso idrico tra portata addotta ed assorbimenti e al fine di recuperare la disponibilità idrica per il fabbisogno diurno, si rende necessaria la chiusura notturna del Serbatoio Alto a servizio del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo dalle ore.

Lavori dell’Acquedotto a Japigia, sospensione dell’erogazione idrica il 13 gennaio: ecco in quali strade - Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. telebari.it

Lecce, lavori sull’acquedotto: sospensione idrica a Villa Convento - Acquedotto Pugliese ha annunciato una sospensione programmata dell’erogazione idrica per la giornata di mercoledì 14 ... leccesette.it

ACIREALE: SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO, CHIUSURA SCUOLE PER MANCANZA SERBATOI Acireale – La SO.G.I.P. s.r.l., società che gestisce il servizio idrico e la distribuzione del gas metano, comuni facebook

