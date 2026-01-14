Sorpreso in un cantiere con arnesi da scasso

Durante un controllo in un cantiere edile in fase di ristrutturazione, i carabinieri hanno sorpreso un uomo in possesso di arnesi da scasso. L’intervento si è svolto in modo tempestivo, garantendo la sicurezza dell’area e prevenendo eventuali reati. L’indagato è stato sottoposto a verifiche, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

I carabinieri lo hanno notato all'interno di un cantiere edile aperto per la ristrutturazione di un immobile. Insospettiti, hanno approfondito i controlli e hanno fermato e perquisito l'uomo, un 43enne di Aprilia già noto alle forze di polizia.Con sé aveva effettivamente arnesi da scasso e.

