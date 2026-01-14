Sorpresi con richiami vietati tre cacciatori nei guai | uno denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale
Tre cacciatori residenti nel Ravennate sono stati sanzionati per aver esercitato attività venatoria illegale nella valle Lavadena, lungo il fiume Reno. Uno di loro è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento delle forze dell’ordine ha evidenziato violazioni delle norme vigenti e comportamenti non conformi alla legge.
Tre cacciatori, tutti residenti nel Ravennate, sono stati sanzionati poiché avrebbero esercitato attività venatoria illegale all’interno di un appostamento fisso nella valle “Lavadena”, lungo l’argine sinistro del fiume Reno. Il controllo è stato effettuato congiuntamente dai militari del Nucleo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: A caccia con richiami acustici vietati, tre cacciatori denunciati a San Giorgio a Colonica
Leggi anche: Minorenne denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale
Ravenna, vanno a caccia usando richiami vietati: tre multe e una denuncia - Tre cacciatori, tutti residenti nel Ravennate, sono stati sanzionati mentre esercitavano attività venatoria illegale all’interno di un appostamento ... corriereromagna.it
A caccia con richiami acustici vietati, tre cacciatori denunciati a San Giorgio a Colonica - Sono stati beccati dalla polizia locale della provincia pratese tre uomini impegnati in una battuta di ... lanazione.it
Tre cacciatori nei guai. Richiami elettronici vietati per attirare gli storni - Gli agenti provinciali sorprendono tre uomini a San Giorgio a Colonica con un registratore che riproduceva il canto degli uccelli: denunciati. lanazione.it
Due giovani francesi sorpresi dal buio nei pressi dell’Abbazia di San Fruttuoso facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.