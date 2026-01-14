Sorpresi con richiami vietati tre cacciatori nei guai | uno denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale

Tre cacciatori residenti nel Ravennate sono stati sanzionati per aver esercitato attività venatoria illegale nella valle Lavadena, lungo il fiume Reno. Uno di loro è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento delle forze dell’ordine ha evidenziato violazioni delle norme vigenti e comportamenti non conformi alla legge.

A caccia con richiami acustici vietati, tre cacciatori denunciati a San Giorgio a Colonica - Sono stati beccati dalla polizia locale della provincia pratese tre uomini impegnati in una battuta di ... lanazione.it

Tre cacciatori nei guai. Richiami elettronici vietati per attirare gli storni - Gli agenti provinciali sorprendono tre uomini a San Giorgio a Colonica con un registratore che riproduceva il canto degli uccelli: denunciati. lanazione.it

Due giovani francesi sorpresi dal buio nei pressi dell’Abbazia di San Fruttuoso facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.