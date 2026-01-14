Sophie Codegoni torna al look “bronde”, anticipando le tendenze capelli del 2026. Tra tonalità calde come il contouring color burro e le sfumature miele, il nuovo trend beauty si ispira alla luce e agli stili degli anni Duemila. Queste nuance offrono un aspetto naturale e luminoso, perfetto per chi desidera un cambio di look sobrio ma elegante, in linea con le evoluzioni della moda capelli futura.

Dal contouring color burro alle sfumature miele, il nuovo corso beauty guarda alla luce e agli anni Duemila. Sophie Codegoni cambia di nuovo look e, come spesso accade, lo fa prima degli altri. Il biondo torna protagonista tra i suoi capelli, ma in una versione aggiornata e sofisticata. La base resta nocciola, calda e naturale, mentre il contouring si accende di riflessi color burro che illuminano il viso e ammorbidiscono i lineamenti. Un cambio di rotta che non è solo una scelta personale, ma un segnale chiaro di quello che vedremo sempre di più nel 2026. Le chiome color caffè e cioccolato, intense e profonde, iniziano lentamente a lasciare spazio a nuance più luminose e avvolgenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sophie Codegoni torna al ”bronde” e anticipa il colore capelli del 2026

