sono tranquilla e fiduciosa chiara ferrani in tribunale prima della sentenza per truffa aggravata

Chiara Ferragni si è presentata in tribunale a Milano prima della pronuncia della sentenza nel processo per truffa aggravata, coinvolta insieme ad altri imputati nei casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova Dolci Preziosi. La fashion influencer ha mostrato un atteggiamento tranquillo e fiducioso, mentre si attendeva l’esito del procedimento giudiziario. La vicenda riguarda accuse di truffa legate a prodotti commerciali, con un’attenzione crescente sull’evento giudiziario.

È entrata nell’aula della terza penale di Milano Chiara Ferragni nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. “Sono tranquilla e fiduciosa”, ha risposto brevemente con un sorriso in mezzo ad una selva di telecamere, fotografi e cronisti, anche stranieri. Non ci dovrebbero essere repliche delle parti, da quanto previsto, e il giudice Ilio Mannucci Pacini entrerà in camera di consiglio e indicherà l’orario previsto per il verdetto. L’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli hanno chiesto per l’influencer una condanna ad un anno e 8 mesi senza attenuanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

