Sondrio grave incidente sulla tangenziale | quattro feriti e traffico bloccato

Oggi, sulla tangenziale di Sondrio, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto tre veicoli, causando quattro feriti e blocco del traffico. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente, intervenute sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. La situazione rimane sotto controllo mentre prosegue il lavoro delle forze dell’ordine.

Grave incidente, oggi attorno alle 13,30 sulla tangenziale di Sondrio: tre veicoli, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale e della polizia locale di Sondrio, intervenute sul posto per i necessari rilievi e per la gestione del traffico, si sono scontrate a pochi.

