Solot il 23 gennaio in scena Il gioco sacro Oratorio per voce sola e coro da stadio

Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20,30, presso il Teatro Mulino Pacifico di Benevento, si terrà “Il gioco sacro. Oratorio per voce sola e coro da stadio”, uno degli appuntamenti di Obiettivo T, la rassegna promossa da Solot Compagnia Stabile. L’evento propone un’opera che unisce musica e teatro, offrendo un’esperienza artistica originale e coinvolgente.

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 20,30 presso il Teatro Mulino Pacifico, in via Appio Claudio-Benevento, è in programma un nuovo appuntamento di Obiettivo T, la rassegna ideata e promossa da Solot Compagnia Stabile di Benevento. Sarà la volta de "Il gioco sacro. Oratorio per voce sola e coro da stadio" liberamente tratto da "Reportage sul Dio" di Pier Paolo Pasolini, testo The Holy Game di Albert Ostermaier, con Riccardo Festa che firma anche la regia e le musiche dal vivo eseguite da Francesco Forni.

