Solofra al via i lavori di restauro della tavola del Guarini nella chiesa parrocchiale di San Giuliano

A Solofra sono iniziati i lavori di restauro della tavola principale della chiesa di San Giuliano, opera del pittore Felice Guarini risalente ai primi del Seicento. Il progetto mira a preservare e valorizzare un importante esempio dell’arte religiosa dell’epoca, garantendo la tutela del patrimonio storico e culturale locale.

Hanno avuto inizio presso la Chiesa parrocchiale di San Giuliano a Solofra i lavori di restauro della tavola maggiore del celebre pittore Felice Guarini, il quale realizzò questa straordinaria e inestimabile opera d'arte agli inizi del Seicento.L'annuncio del parrocoA darne annuncio, con grande.

Solofra. Sono iniziati i lavori di restauro della tavola maggiore della chiesa di San Giuliano, capolavoro seicentesco di Felice Guarini raffigurante la Madonna di Montevergine e San Giuliano Ospitaliere. L'opera, gravemente danneggiata da funghi con distacc

