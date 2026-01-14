A causa delle questioni legate al riscaldamento, le scuole italiane continuano a affrontare problematiche di comfort e gestione energetica. Dopo le recenti proteste degli studenti dell’Istituto Bordoni, gli edifici scolastici restano freddi, con temperature che si aggirano intorno agli 18 gradi. Questa situazione evidenzia le difficoltà nel garantire ambienti adeguati per l’apprendimento e la necessità di interventi strutturali per migliorare le condizioni delle aule.

Come in un film già visto il 2026 è cominciato con le scuole al freddo. Gli ultimi in ordine di tempo a protestare sono stati ieri gli studenti dell’Istituto tecnico economico Bordoni che in ottobre avevano già scioperato per il riscaldamento e ieri non sono entrati in classe. Troppo basse (18°) secondo i ragazzi le temperature che si registravano in alcune aule e nei corridoi. Un problema che si trascinava da alcuni giorni e che ieri gli studenti non hanno più tollerato. "Il personale Ata lavora con i giubbotti", aveva detto il sindacalista di Uil Scuola Luigi Verde appena dopo il rientro in classe al termine delle vacanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Solo diciotto gradi in aule e corridoi. Gli studenti se ne tornano a casa

