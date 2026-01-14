snowboard muore a 50 anni ueli kestenholz fu bronzo nella prima gara olimpica della storia

Il mondo dello snowboard si addolora per la perdita di Ueli Kestenholz, scomparso all’età di 50 anni. Campione e protagonista della prima gara olimpica della disciplina, Kestenholz ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo. La sua morte, avvenuta domenica 11 gennaio presso l’ospedale di Sion, rappresenta una perdita importante per il settore e per tutti gli appassionati di snowboard.

Il mondo dello snowboard piange la scomparsa di Ueli Kestenholz, avvenuta nella giornata di domenica 11 gennaio all’ospedale di Sion. Lo svizzero, 50 anni, è stato travolto da una valanga nella valle del Lötschental. Lascia moglie e due figli. L’elvetico fu medaglia di bronzo nel gigante dei Giochi olimpici di Nagano 1998, ossia la famigerata gara vinta dal canadese Ross Rebagliati davanti all’italiano Thomas Prugger. Per due giorni, Kestenholz fu argento, in quanto il nordamericano venne inizialmente squalificato per positività alla cannabis, salvo essere assolto in appello dopo aver dimostrato di aver assunto il THC tramite fumo passivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

