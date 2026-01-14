Snowboard | è sempre Italia! A Bad Gastein trionfano March Dalmasso terzi Messner Coratti

L’Italia conferma la propria competitività nello snowboarding a Bad Gastein, dove March e Dalmasso hanno ottenuto una vittoria nei PSL a livello individuale, seguita da un terzo posto di Messner e Coratti. Questi risultati rappresentano un ulteriore tassello di una due giorni positiva per gli atleti italiani, che continuano a dimostrare il loro valore in una competizione internazionale.

Due vittorie ieri, nei PSL a livello individuale, la terza arriva oggi, come ciliegina sulla torta di una due giorni da sogno per l’Italia in quel di Bad Gastein. La tappa austriaca della Coppa del Mondo di snowboard vede Aaron March e Lucia Dalmasso in trionfo nella gara del Mixed PSL. La coppia tricolore è riuscita ad imporsi, al termine di una giornata dominata, nell’ultimo atto su Svizzera 1 (Dario Caviezel e Julie Zogg) per 40 centesimi nella prima di tre prove miste della stagione. Per Dalmasso terza affermazione stagionale (MVP della due giorni, vincitrice anche ieri), due i successi per March. 🔗 Leggi su Oasport.it

