Smog scattano ancora a Piacenza le misure emergenziali

A Piacenza, come in altre città emiliane, sono state attivate le misure emergenziali a causa del superamento dei limiti di Pm10 rilevati dall'ultimo bollettino Arpae. Queste norme sono adottate per tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica, in risposta alle condizioni atmosferiche che favoriscono l’accumulo di inquinanti. È importante seguire le indicazioni ufficiali e adottare comportamenti responsabili per ridurre l'impatto ambientale.

