Jannik Sinner si è fermato al primo turno del ‘Million Dollar One Point Slam’ di Melbourne, eliminato dall’outsider australiano Jordan Smith. La competizione rappresenta un’importante occasione, ma questa sconfitta segna l’inizio di una stagione in cui si attendono miglioramenti e nuove opportunità per il talento italiano.

Melbourne, 14 gennaio 2026 – L'avventura di Jannik Sinner in Australia è iniziata con una sconfitta, al ‘Million Dollar One Point Slam’ contro l'australiano Jordan Smith. L'evento, andato in scena alla Rod Laver Arena di Melbourne, è una manifestazione che precede l'Australian Open e prevede delle sfide ad eliminazione diretta nelle quali vince chi fa il primo punto. Vede tanti partecipanti, dai professionisti come lo stesso Sinner oppure Alcaraz e Zverev, alle protagoniste del tennis femminile, come Maria Sakkari, ma anche dilettanti e personaggi dello spettacolo. Sinner è stato eliminato da Jordan Smith, tennista dilettante australiano, che ha poi trionfato contro Johanna Garland in finale, dopo aver superato anche Amanda Anisimova (tennista che occupa la quarta posizione del ranking WTA), Pedro Martinez e Joanna Garland. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner ko in Australia, eliminato da un dilettante che poi vince il ‘Million Dollar One Point Slam’

