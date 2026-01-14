Al Million Dollar One Point Slam, Jannik Sinner è stato eliminato da un avversario dilettante, sorprendendo appassionati e addetti ai lavori. La competizione, pensata come un evento di prestigio nel calendario tennistico, si è rivelata più imprevedibile del previsto, attirando l’attenzione anche per episodi inaspettati. Un risultato che solleva interrogativi sulla competitività e sulle dinamiche di questa singolare manifestazione.

Doveva essere una passerella, una vetrina spettacolare per le stelle del tennis mondiale. E invece il Million Dollar One Point Slam si è trasformato in uno dei tornei più imprevedibili e discussi della stagione, soprattutto per quello che è accaduto a Jannik Sinner. Il numero 2 del ranking ATP è stato eliminato agli ottavi di finale in un modo che ha lasciato pubblico e appassionati senza parole, in una competizione che ha fatto del formato estremo e delle regole non convenzionali il suo marchio di fabbrica. Un torneo spettacolo, ma con regole spietate. Il Million Dollar One Point Slam è un evento-esibizione pensato per unire intrattenimento e tennis d’élite, con un montepremi altissimo e un regolamento fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Sinner eliminato da un dilettante: choc al Million Dollar One Point Slam

Leggi anche: Million Dollar 1 Point Slam, Sinner sconfitto da dilettante: il montepremi

Leggi anche: Sinner perde con un tennista dilettante al Million Dollar Point, Jordan Smith vince senza fare un colpo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sinner eliminato da un dilettante: choc al Million Dollar One Point Slam - Basta un errore e il torneo finisce subito: il video del colpo finale spiega molto più di mille parole. urbanpost.it