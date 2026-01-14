Sinner eliminato da un dilettante | choc al Million Dollar One Point Slam
Al Million Dollar One Point Slam, Jannik Sinner è stato eliminato da un avversario dilettante, sorprendendo appassionati e addetti ai lavori. La competizione, pensata come un evento di prestigio nel calendario tennistico, si è rivelata più imprevedibile del previsto, attirando l’attenzione anche per episodi inaspettati. Un risultato che solleva interrogativi sulla competitività e sulle dinamiche di questa singolare manifestazione.
Doveva essere una passerella, una vetrina spettacolare per le stelle del tennis mondiale. E invece il Million Dollar One Point Slam si è trasformato in uno dei tornei più imprevedibili e discussi della stagione, soprattutto per quello che è accaduto a Jannik Sinner. Il numero 2 del ranking ATP è stato eliminato agli ottavi di finale in un modo che ha lasciato pubblico e appassionati senza parole, in una competizione che ha fatto del formato estremo e delle regole non convenzionali il suo marchio di fabbrica. Un torneo spettacolo, ma con regole spietate. Il Million Dollar One Point Slam è un evento-esibizione pensato per unire intrattenimento e tennis d’élite, con un montepremi altissimo e un regolamento fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Million Dollar 1 Point Slam, Sinner sconfitto da dilettante: il montepremi
Leggi anche: Sinner perde con un tennista dilettante al Million Dollar Point, Jordan Smith vince senza fare un colpo
Sinner eliminato da un dilettante: choc al Million Dollar One Point Slam - Basta un errore e il torneo finisce subito: il video del colpo finale spiega molto più di mille parole. urbanpost.it
Sinner eliminato da un dilettante! Clamoroso in Australia, ma è solo show: iniziato il Milion Dollar 1 Point Slam - L'altoatesino sbaglia e sorride, l'avversario si aggiudica una macchina. tuttosport.com
Jannik Sinner eliminato da un dilettante: il servizio sbagliato, poi risate e abbracci. Out anche Alcaraz VIDEO - A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, che vedranno di nuovo a sfidarsi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in tanti big stanno partecipando al Million Dollar 1 Point Slam: un ... msn.com
JORDAN SMITH VINCE IL Il dilettante australiano firma l'impresa della vita e, dopo aver eliminato anche Jannik Sinner, trionfa in finale contro Joanna Garland, numero 117 del ranking WTA #Tennis #AusOpen #AO2026 #Smith x.com
Sinner, Vagnozzi eliminato dal "One Million 1 Point Slam": il tecnico non affronterà Jannik (già a Melbourne per preparare il torneo) facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.