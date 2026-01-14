Sindacato Adl Cobas contro il contratto applicato dalla coop ForB | Applicato per comprimere salari e diritti
Il sindacato Adl Cobas denuncia l’utilizzo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali da parte della coop ForB, ritenendolo uno strumento per ridurre salari, diritti e tutele dei lavoratori. In una nota, il sindacato evidenzia come questa prassi favorisca l’interesse delle aziende a discapito delle condizioni dei dipendenti, sottolineando la necessità di una maggiore tutela e rispetto delle norme contrattuali.
Il sindacato di base Adl Cobas denuncia “l’uso distorto e strumentale del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, impiegato – spiega una nota – per comprimere salari, diritti e tutele dei lavoratori e massimizzare i profitti delle aziende”. L’organizzazione sindacale descrive il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Agricoltura, applicato il contratto di categoria ai lavoratori Corfilac
Leggi anche: Bakery, i sindacati proclamano lo sciopero: "Non accettiamo le briciole, va applicato il contratto di lavoro"
Sindacato Adl Cobas contro il contratto applicato dalla coop ForB: Applicato per comprimere salari e diritti; Di nuovo a rischio sfratto la 50enne cardiopatica Helena, Adl Cobas chiede alle istituzioni di intervenire; Morte di Halili Xhevdet, l'accusa di Adl Cobas: «Quanto accaduto si poteva e si doveva evitare»; BOLOGNA: Appello per lo sfratto di Helena “cardiopatica, ha sempre pagato l’affitto” | VIDEO.
Milano. Sciopero dei mezzi annunciato da AL Cobas giovedì 15 gennaio dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 - com) Milano, 10 gennaio 2026 – Giovedì 15 novembre il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee ATM. mi-lorenteggio.com
Morte di Pietro Zantonini, Cobas in piazza e l’appello di Rifondazione Comunista: “La sicurezza sul lavoro non è una fatalità” - Resta alta la mobilitazione del sindacato Cobas nel settore della vigilanza privata dopo la morte di Pietro Zantonini, il vigilante brindisino di 55 anni decedu ... brundisium.net
Morte di Halili Xhevdet, l'accusa di Adl Cobas: «Quanto accaduto si poteva e si doveva evitare» - I sindacalisti di Adl Cobas Padova: «Una tragedia che avviene all’interno di una società che presenta un fatturato di 122. padovaoggi.it
Giovedì 15 gennaio 2026 il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe comportare disagi e alterazioni al servizio delle linee ATM Il servizio potrebbe non essere garantito dalle ore 08:45 alle 15:00 e dalle 18:00 in poi fino al termine del ser - facebook.com facebook
Il sindacato AL Cobas ha annunciato uno sciopero giovedì 15 gennaio. Le nostre linee potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. atm.it/it/ViaggiaConN… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.