Il sindacato Adl Cobas denuncia l’utilizzo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali da parte della coop ForB, ritenendolo uno strumento per ridurre salari, diritti e tutele dei lavoratori. In una nota, il sindacato evidenzia come questa prassi favorisca l’interesse delle aziende a discapito delle condizioni dei dipendenti, sottolineando la necessità di una maggiore tutela e rispetto delle norme contrattuali.

Il sindacato di base Adl Cobas denuncia “l’uso distorto e strumentale del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, impiegato – spiega una nota – per comprimere salari, diritti e tutele dei lavoratori e massimizzare i profitti delle aziende”. L’organizzazione sindacale descrive il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Agricoltura, applicato il contratto di categoria ai lavoratori Corfilac

Leggi anche: Bakery, i sindacati proclamano lo sciopero: "Non accettiamo le briciole, va applicato il contratto di lavoro"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sindacato Adl Cobas contro il contratto applicato dalla coop ForB: Applicato per comprimere salari e diritti; Di nuovo a rischio sfratto la 50enne cardiopatica Helena, Adl Cobas chiede alle istituzioni di intervenire; Morte di Halili Xhevdet, l'accusa di Adl Cobas: «Quanto accaduto si poteva e si doveva evitare»; BOLOGNA: Appello per lo sfratto di Helena “cardiopatica, ha sempre pagato l’affitto” | VIDEO.

Milano. Sciopero dei mezzi annunciato da AL Cobas giovedì 15 gennaio dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 - com) Milano, 10 gennaio 2026 – Giovedì 15 novembre il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee ATM. mi-lorenteggio.com

Morte di Pietro Zantonini, Cobas in piazza e l’appello di Rifondazione Comunista: “La sicurezza sul lavoro non è una fatalità” - Resta alta la mobilitazione del sindacato Cobas nel settore della vigilanza privata dopo la morte di Pietro Zantonini, il vigilante brindisino di 55 anni decedu ... brundisium.net