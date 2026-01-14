Simone Luzzara tra sport moda e spettacolo

Simone Luzzara unisce sport, moda e spettacolo attraverso un percorso basato su disciplina, esperienza e relazioni personali. La sua carriera si sviluppa in diversi ambiti, offrendo una visione integrata e autentica del mondo dello spettacolo e della moda. Questa versatilità permette di cogliere nuove opportunità e di affrontare con professionalità le sfide di un settore in continua evoluzione.

. Un percorso costruito su disciplina, esperienza e contatto umano che apre le porte a nuove opportunità nel mondo della moda e dello spettacolo. Simone Luzzara racconta il momento in cui un percorso costruito su sport, disciplina e lavoro a contatto con il pubblico incontra il mondo della moda e dello spettacolo. Consapevole del proprio corpo, delle proprie capacità relazionali e del valore dell’esperienza, Simone si avvicina a questo settore senza l’ossessione di “essere il migliore”, ma con il desiderio di costruire un profilo solido, autentico e completo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Simone Luzzara tra sport, moda e spettacolo Leggi anche: Il percorso di Francesca Storniolo tra moda e spettacolo Leggi anche: "Art and fashion”, moda arte e spettacolo in una serata di spettacolo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Avviso importante – Gelateria K2 Luzzara In vista di una chiusura straordinaria di circa 10 giorni, oggi e domani approfitta di uno sconto del 30% su: torte vaschette monoporzioni Un’occasione speciale per gustare i nostri prodotti prima della chiusura. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.