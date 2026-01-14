Siena svela il futuro | Pramac Yamaha riparte dal ‘rookie’ Toprak e dall’esperienza di Miller

A Siena, tra il patrimonio storico e culturale, si definisce il nuovo percorso di Pramac Yamaha nella MotoGP. Con l’ingresso del giovane Toprak e l’esperienza di Miller, la squadra si prepara a affrontare la stagione 2024 con una formazione rinnovata. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nel futuro della competizione, mantenendo l’attenzione sulla crescita e sull’innovazione nel mondo delle corse motoristiche.

SIENA – Nel cuore di Siena, tra le note dell’Accademia Musicale Chigiana e l’eco storica di Piazza del Campo, prende forma il futuro della MotoGP. Il team Prima Pramac Yamaha ha scelto la Toscana per svelare la sua anima 2026. Un anno speciale, che segna un doppio anniversario: 25 anni nel Motomondiale e 60 di storia per il marchio Pramac. Ma gli occhi di tutti erano puntati sui protagonisti in sella. Da una parte la conferma solida, Jack Miller. Dall’altra la novità assoluta, l’uomo più atteso: Toprak Razgatl?o?lu. Il tre volte campione del mondo Superbike fa il grande salto. È il primo pilota turco nella classe regina, pronto a portare il suo stile di guida spettacolare e istintivo tra i giganti della velocità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

LIVE - MotoGP 2026. La prima presentazione del 2026: team Pramac con Toprak Razgatlioglu.

