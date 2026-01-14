Siena il grande ritorno di Giannetti | Il mio gol? Il primo di una lunga serie

Dopo tre mesi, Giannetti torna in campo con Siena e segna il suo primo gol. Un gesto semplice, accompagnato da una mano sul cuore, che esprime una forte connessione con la squadra e i tifosi. Un momento che segna il ritorno dell’attaccante e apre nuove prospettive per la stagione.

Il ritorno in campo, tre mesi dopo l’ultima volta. Il gol. La mano sul cuore: un gesto che "non ha neanche bisogno di spiegazioni". Perché Niccolò Giannetti (foto) è "uno della Curva". Una rete dal sapore di felicità quella segnata all’Orvietana? "Una soddisfazione, un bel premio dopo due mesi e mezzo difficili, trascorsi fuori. Ho lavorato, in silenzio, per farmi trovare pronto al rientro. Ho cercato di dare il mio contributo come potevo. Il gol non è stato fondamentale ai fini del risultato, la partita era già finita, ma per me è stato importante e spero che sia il primo di una lunga serie. E lo dedico a Mirco Cinci, che si occupa del recupero infortunati, e a tutto lo staff medico bianconero, a partire dal dottore, Michele Bisogni: è stato un brutto infortunio, il percorso non è stato né facile, né lineare, più lungo del previsto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

