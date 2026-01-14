Siderurgico di Taranto | sequestrato il convertitore dopo l’incidente mortale sul lavoro Ricorso | chiesti sette miliardi di euro ad Arcelor Mittal Ieri fuga di gas nell' area dell' altoforno 2

Nell'area dell’altoforno 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto, ex Ilva, è stato sequestrato il convertitore a seguito di un incidente mortale avvenuto recentemente. La notizia si inserisce in un contesto di attenzione sulla sicurezza e sulle responsabilità dell’azienda, mentre si attendono sviluppi legali, tra cui un ricorso per sette miliardi di euro presentato ad ArcelorMittal. Recentemente si è verificata anche una fuga di gas nell’area dell’altoforno 2.

È stato sequestrato il convertitore dell'Acciaieria 2 nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, dopo l'incidente mortale sul lavoro dell'altro ieri. Vittima il 46enne Claudio Salamida. —– Di seguito un comunicato diffuso da Acciaierie d'Itria in amministrazione straordinaria: Acciaierie d'Italia in A.S. comunica che nella prima mattinata di ieri, presso l'area di lavoro relativa all'Altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto, sono state avviate in via precauzionale le procedure di sicurezza previste a seguito dell'attivazione dei rilevatori ambientali di monossido di carbonio (CO). Secondo quanto previsto dalle procedure, i lavoratori sono stati invitati ad allontanarsi dall'area, che è stata immediatamente messa in sicurezza.

