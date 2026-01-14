Sicurezza | firmati accordi tra Comune Frosinone Questura e Arma su video sorveglianza

Il Comune di Frosinone ha sottoscritto un accordo con la Questura e un contratto con l’Arma dei Carabinieri per la gestione dei dati relativi al sistema di videosorveglianza urbana. L’operazione mira a garantire la sicurezza pubblica rispettando le normative sulla privacy e il trattamento dei dati personali. Queste iniziative rafforzano il sistema di sorveglianza cittadina, assicurando trasparenza e responsabilità nelle attività di controllo e sicurezza.

Oggi, il Comune di Frosinone ha ufficialmente firmato una convenzione con la Questura di Frosinone e un contratto con l’Arma dei Carabinieri, riguardante la gestione e il trattamento dei dati personali connessi al sistema di videosorveglianza urbana comunale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso il raggiungimento di un obiettivo strategico, poiché attua concretamente il Patto per la sicurezza, precedentemente siglato presso la Prefettura con il Prefetto. “Gli accordi, stipulati in conformità all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 512018, sono stati firmati in aula consiliare dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, dal Questore di Frosinone, dott. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sicurezza: firmati accordi tra Comune Frosinone, Questura e Arma su video sorveglianza Leggi anche: Il Comune di Frosinone in prima linea per la sicurezza: collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo produttivo Leggi anche: Accordi decentrati per 9 milioni firmati da Ulss 4 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Quali paesi hanno stretto i maggiori accordi con Israele nel 2025?. Sicurezza a Vicenza, nuova convenzione con i carabinieri in congedo per il presidio del territorio - Possamai: «Uno strumento utile che si affianca a Polizia locale e forze dell’ordine» ... vicenzatoday.it

Sicurezza nei cantieri edili, siglato il Protocollo d’Intesa tra Comune e Sindacati - Così è stato definito il Protocollo d’Intesa per la sicurezza nei cantieri e la tutela della salute dei lavoratori del settore delle ... bergamonews.it

Strade provinciali del Chietino, Sangro e Vastese: firmati tre contratti da 11,6 milioni per la messa in sicurezza della viabilità. Leggi qui https://www.altomolise.net/notizie/attualita/44309/strade-provinciali-del-chietino-sangro-e-vastese-firmati-tre-contratti-da-1 facebook

50 #dissuasori antiterrorismo made in Italy firmati #Pilomat hanno garantito #sicurezza e accessi controllati durante tutto l’Anno Santo; una soluzione che ha saputo integrarsi nel contesto storico di Piazza San Pietro. Scopri di più! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.