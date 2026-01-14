Sicurezza e libertà condizionate dal ricordo del fascismo? È morto e sepolto sicuramente da parte delle Forze di Polizia

La percezione di sicurezza e libertà può essere influenzata dal ricordo del fascismo, ma le forze di polizia continuano a svolgere il loro ruolo con dedizione. Oggi, il loro operato è soggetto a scrutinio, mentre si lavora per garantire la tutela dei cittadini e dello Stato. È importante valutare con attenzione e obiettività il loro contributo nel contesto attuale, senza lasciarsi condizionare da stereotipi o pregiudizi.

Non c'è fatto ormai in cui le Forze di Polizia non siano sempre più poste sotto accusa per la loro dedizione di assicurare ai cittadini e allo Stato la tanto pretesa sicurezza.

