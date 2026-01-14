Sicindustria Messina verso il dopo Franza | assemblea per il nuovo presidente
Venerdì 16 gennaio alle ore 11, si svolgerà presso il Salone della Borsa della Camera di commercio di Messina l’assemblea di Sicindustria Messina, finalizzata all’elezione del nuovo presidente della delegazione. L’incontro rappresenta un momento importante per la definizione della guida dell’associazione nel prossimo mandato, in un contesto di continuità e sviluppo per le imprese locali.
Assemblea pubblica di Sicindustria Messina, chiamata a eleggere il nuovo presidente della delegazione, venerdì prossimo, 16 gennaio, alle 11, nel Salone della Borsa della Camera di commercio di Messina. L’appuntamento rappresenta un momento centrale per la vita associativa e per il confronto sul. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Da Messina a Tokyo: “Questo è papà” il nuovo libro del presidente mcf e ambasciatore Davide Vinciprova vola verso il Giappone
Leggi anche: Schifani all'assemblea di Sicindustria: "La crescita della Sicilia è oggettiva"
Assemblea pubblica di Sicindustria Messina: venerdì 16 l’elezione del nuovo presidente; Nuova adesione alla Buona Amministrazione di Messina: Lino Summa entra nel progetto guidato da Basile.
Questa mattina insieme ai Giovani Industriali di Sicindustria Messina all'OPPORTUNITY DAY. Questo, uno stralcio del mio intervento sulle condizioni di 8 anni fa della Città e le opportunità dei grandi eventi. Con Federico Basile Sindaco di Messina Comu facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.