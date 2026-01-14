Sicindustria Messina verso il dopo Franza | assemblea per il nuovo presidente

Da messinatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 16 gennaio alle ore 11, si svolgerà presso il Salone della Borsa della Camera di commercio di Messina l’assemblea di Sicindustria Messina, finalizzata all’elezione del nuovo presidente della delegazione. L’incontro rappresenta un momento importante per la definizione della guida dell’associazione nel prossimo mandato, in un contesto di continuità e sviluppo per le imprese locali.

Assemblea pubblica di Sicindustria Messina, chiamata a eleggere il nuovo presidente della delegazione, venerdì prossimo, 16 gennaio, alle 11, nel Salone della Borsa della Camera di commercio di Messina. L’appuntamento rappresenta un momento centrale per la vita associativa e per il confronto sul. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Da Messina a Tokyo: “Questo è papà” il nuovo libro del presidente mcf e ambasciatore Davide Vinciprova vola verso il Giappone

Leggi anche: Schifani all'assemblea di Sicindustria: "La crescita della Sicilia è oggettiva"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Assemblea pubblica di Sicindustria Messina: venerdì 16 l’elezione del nuovo presidente; Nuova adesione alla Buona Amministrazione di Messina: Lino Summa entra nel progetto guidato da Basile.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.