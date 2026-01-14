Siccità Saverino PD | Spreco d' acqua da evitare nel canale di quota 100

Saverino (PD) evidenzia come, nel territorio di Adrano, il canale di quota 100, alimentato dal fiume Simeto, sia attualmente ricco d’acqua grazie alle recenti piogge e allo scioglimento delle nevi. Tuttavia, il Consorzio non ha ancora aperto le paratoie, impedendo l’accumulo nei serbatoi aziendali. Un’importante occasione di risparmio idrico che non può essere trascurata, soprattutto in vista di periodi di possibile siccità.

"Nel territorio di Adrano, nel Catanese, il canale di quota 100, alimentato dal fiume Simeto, è oggi ricco d'acqua grazie alle piogge e allo scioglimento delle nevi, ma il Consorzio non ha provveduto ad aprire le paratoie per consentire l'accumulo nei serbatoi aziendali. In una Sicilia.

