Siap | Siamo figli di un Dio minore solo 8 nuovi agenti per tutta la provincia
Il sindacato Siap di Brindisi segnala una grave carenza di agenti di polizia, con solo otto nuove assunzioni per l’intera provincia. Questa situazione rischia di compromettere la sicurezza pubblica, rendendo urgente l’attuazione di un piano di assunzioni più ampio. La mancanza di personale adeguato è un fattore critico che necessita di attenzione immediata per garantire un livello di sicurezza sufficiente sul territorio.
BRINDISI – Il sindacato di polizia Siap ha lanciato un duro allarme riguardo all'urgente necessità di un piano massiccio di assunzioni per evitare che la sicurezza sul territorio scenda sotto la cosiddetta "linea di galleggiamento". Secondo il segretario generale provinciale Cosimo Sorino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: “Figli di un dio minore”, nessuna luce natalizia per i commercianti di via Porta Rufina
Leggi anche: Emergenza carceri, 46 nuovi agenti per Messina e provincia
Siap: Siamo figli di un Dio minore, solo 8 nuovi agenti per tutta la provincia.
Siap: "Siamo figli di un Dio minore, solo 8 nuovi agenti per tutta la provincia" - La denuncia da parte del segretario generale, Cosimo Sorino: "La provincia di Brindisi continua a soffrire per la mancanza di un turnover sostanzioso" ... brindisireport.it
GENOVA – PIANO DI DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE: IL DATO NON È SODDISFACENTE. SOLO GRAZIE AL SIAP SONO STATI CONTENUTI I DANNI, CON IL VOLANTINAGGIO SOTTO LA PREFETTURA CHE HA PERMESSO L’AR - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.