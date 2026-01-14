Si trasferisce con i figli Belen Rodriguez decisione presa | novità nella vita dell’argentina

Belén Rodríguez ha annunciato il trasferimento con i figli, segnando un importante cambiamento nella sua vita. Dopo il rientro dalle Maldive, la showgirl argentina si concentra su nuovi progetti professionali e su una rinnovata attenzione alla vita familiare. Questa decisione rappresenta un passo significativo per l’artista, che si prepara ad affrontare il nuovo anno con un percorso di crescita personale e familiare.

L’ anno nuovo sembra aprirsi all’insegna di un vero cambio di passo per Belén Rodríguez. Reduce dal rientro dalle Maldive, dove ha salutato il Capodanno circondata da un gruppo di amici, la showgirl argentina si è rimessa subito in moto, divisa tra nuovi progetti professionali e una rinnovata attenzione alla propria vita privata. Un mix di novità che racconta la voglia di lasciarsi alle spalle un periodo complesso e di ripartire con energia diversa. Sul fronte del lavoro, Belen non ha perso tempo. Ha appena lanciato una nuova linea di prodotti per capelli, ampliando ulteriormente il suo percorso imprenditoriale, e si prepara a una sfida decisamente inedita: salire sul palco del teatro Ariston come performer, al fianco del rapper Samurai Jay. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Belen Rodriguez quanti figli e ha da chi l’ha avuti? Tutto sulla vita privata della showgirl Leggi anche: “Ha bisogno di staccare la spina, la stiamo convincendo a tornare in Argentina”: la decisione dei genitori di Belen Rodriguez dopo il “weekend di eccessi”a Saint Moritz La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. «Belen sta facendo i bagagli per trasferirsi con i figli»: dove sarà la nuova casa - Di rientro dalle Maldive, dove ha trascorso Capodanno insieme a un gruppo di amici, la showgirl ... msn.com

Belén torna dalla figlia Luna (dopo la vacanza alle Maldive). Lo 'show' della piccola è tenerissimo - La showgirl argentina, che aveva rivelato di tornare in Italia per l'Epifania, ha fatto rientro a Milano. today.it

Un amore che dura nel tempo: il traguardo dei genitori di Belen Rodriguez - Il 7 gennaio diventa un giorno di emozioni e ricordi per la famiglia argentina: tra foto inedite e dolci dediche, anche Belen Rodriguez celebra con affetto l’amore che unisce i suoi genitori per oltre ... notizie.it

L’ala del 2005, figlio d’arte, in forza a Cividale si trasferisce subito a Bologna. Ecco chi è il nuovo acquisto delle Vu Nere facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.